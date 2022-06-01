В Херсоне утром взорвали автомобиль – сообщается о ликвидации очередного коллаборанта

В Херсоне 24 июня на улице взорвался автомобиль. Сообщается о гибели подельника оккупантов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Автомобиль взорвался в районе ХБК (хлопчатобумажного комбината, - ред.).

Очевидцы говорят, что в автомобиле с некоторой продолжительностью детонировали боеприпасы.

Рядом с местом был кто-то из приближенных к погибшему, которого называл по имени Дима. Несколько позже появилась информация о том, что взорвали машину Савлученко Дмитрия.

Савлученко состоял в молодежной организации «Новая Русь», был пророссийским активистом из «партии Шария», организаторов пророссийских автопробегов. Он также присутствовал на первом заседании так называемого «комитета по спасению» вместе с другими коллаборантами.

Напомним, как ранее в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo, который мог принадлежать нардепу-изменнику Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины Ковалева в Херсонской области.

А до этого в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.