«Победа за нами»: Летчик ВМС рассказал о боях за Николаевщину в начале полномасштабного вторжения

Пилот ВМС ВСУ Роман рассказал, как он с сослуживцами уничтожал врагов на Николаевщине.

Об этом говорится в сюжете телерадиостудии Минобороны «Бриз».

Пилот вертолета Ми-8 рассказал, что в начале полномасштабного вторжения рф он был на дежурстве в Одессе. Поскольку начались массовые атаки мест дислокации, то авиацию вывели в поле, а после начали проводить операции по сдерживанию оккупантов.

– Тактическую обстановку было оценить невозможно, поскольку враг продвигался очень быстро вглубь нашей территории. И у каждого, какие были средства, чтобы применять по противнику и остановить орду, все работали чем могли. Это было тяжело, поскольку колонна была постоянно на ходу и нам буквально в полете передавали данные, где находится колонна, – рассказал пилот.

– У нас было одно конкретное задание по одной точке. Там была не колонна, а именно развернулись силы противника. По той точке все отработали точно и местные жители сказали, что отработали очень хорошо, – добавил он еще об одной операции.

В еще одном случае, Роман повел группу вертолетов для атаки по одной из колонн противника.

– Дал команду применять оружие. Совершил два пуска ракет по колонне. На то время мы работали неуправляемыми ракетами С-8. Все происходило на очень низкой высоте. Мы работали на расстоянии где-то 450 метров вертолет от вертолета. Перед третьим пуском по мне прилетела ракета, меня сбили. Я выполнил посадку перед собой. Нам повезло, поскольку экипаж весь выжил. Там нам помогли местные жители, забрали нас с места происшествия, поскольку вражеская колонна была неподалеку, – говорит пилот.

Его экипаж сейчас в разных точках. Борттехник после лечения спины уже снова собирается на борьбу с оккупантами, правому пилоту перебило ногу и он пока на реабилитации. Сам Роман получил ожоги левой руки и лица, но уже после лечения снова вернулся в строй и совершает боевые полеты.

Пилот рассказал, что у него и его коллег большое желание бороться с оккупантами, но хотел бы применять более новую технику для еще более эффективного выполнения задач.