ПАСЕ: Малайзийский «Боинг» над Донбассом был сбит российским «Буком»

Малайзийский «Боинг», выполнявший рейс MH17 по маршруту «Амстердам - Куала-Лумпур», был сбит ракетой «Бук», которую предоставили подконтрольным россии силам.

Об этом говорится в обнародованной резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Резолюция ПАСЕ была принята 23 июня во время пленарного заседания в Страсбурге практически единогласно. В ней, в частности, говорится, что, основываясь на доказательствах, предоставленных властями Украины и Нидерландов, ПАСЕ считает «самым убедительным на сегодня сценарием», что малазийский «Боинг» был сбит ракетой «Бук», предоставленной контролируемым рф воинским частям.

Также в ПАСЕ отметили, что «поражены дезинформацией, распространяемой российскими властями об аварии самолета, причинившей боли и страдания родственникам и друзьям жертв».

«Вместо предоставления достоверной информации компетентным следственным органам, российские власти распространяют дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать путаницу. Как свидетельствуют разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти даже ушли так далеко, что предоставили манипулятивные радарные, спутниковые и другие данные, чтобы скрыть правду », – говорится в сообщении.

В ПАСЕ уточняют, что версии о том, что украинский истребитель СУ 25 или МиГ 29 сбил рейс MH17, или что в этом виновата украинская ракета «Бук», выпущенная с контролируемой Киевом территории, были тщательно опровергнуты.

Ассамблея в очередной раз призвала Россию «честно сотрудничать с расследованиями, включая предоставление надлежащих спутниковых и радиолокационных данных об ущербе, и официально извиниться перед родственниками жертв MH 17 за боль и страдания, вызванные дезинформацией».

Как известно, в начале июня в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по этому делу. Объявление приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года.