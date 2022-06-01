ЦПД и Генштаб призвали не распространять информацию о размещении и передвижении ВСУ в Херсонской области

Центр противодействия дезинформации и Генштаб ВСУ обращаются к гражданскому населению, журналистам и лидерам общественного мнения с призывом не распространять никакой информации о продвижении наших войск и месте их расположения в Херсонской области.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram.

«Верьте в нашу армию, но не навредите ей излишним вниманием! Мы воюем против коварного и, к сожалению, большого по количеству врага. Поэтому перед тем, как что-то написать или сказать, просим взвешивать каждое слово, чтобы не причинить вреда и не создать инфоповодов для пропаганды России. Сейчас призываем не распространять никакой информации о продвижении наших войск и месте их расположения в Херсонской области! Не добавляйте работы нашим защитникам и защитницам», - говорится в сообщении.

В ЦПД напомнили, что только высшее военное руководство имеет полную информацию и может давать комментарии и прогнозы.

Соблюдайте четкие правила обнародования информации:

- не транслировать перемещение военных.

- не снимать места обстрелов и работу ПВО.

- тщательно проверять информацию через официальные источники.

«Не становитесь инструментом в руках врага! Работайте на государство, а не против него!» – резюмировали в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр раскритиковала бывших нардепов Виталия Куприя и Игоря Мосийчука, распространивших ложную информацию о боях за Херсон .