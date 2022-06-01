«Никакой паники. Ничего в военном плане не изменилось»: Ким призвал не верить слухам о срочной эвакуации из Николаева

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей Николаева не поддаваться панике и не верить перекрученной информации о якобы «экстренной эвакуации» из города.

Об этом он заявил в своем видеообращениии.

– Пять звонков. Все связаны со срочной эвакуацией из Николаева. Никакой эвакуации нет. Разместили на «Украинской правде» статью, была там цитата Сенкевича, что есть жертвы, что он рекомендует [выезжать]… Да он рекомендует как обычно тем, у кого есть возможность - выезжайте, предоставляем автобусы. Ничего не изменилось. Наоборот, есть успех, мы его развиваем. Ситуация такая же как и в предыдущие четыре недели. Никакой паники. Ничего в военном плане не изменилось, поэтому фильтруйте информационное поле, - сказал Ким.