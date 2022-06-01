Нардеп Деркач по указанию ГРУ рф готовил группы для помощи оккупантам в захвате Киева, – СБУ

Андрей Деркач СБУ разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба рф (известного как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Деркач, по данным следствия, курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

По инициативе СБУ в отношении народного депутата Генеральным прокурором начато досудебное расследование.

Оперативная разработка сети велась давно, но окончательно СБУ нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Собственно, он, являясь негласным сотрудником ГУ ГШ рф с позывным «Ветеран», был связистом и финансовым курьером между спецслужбами рф и Деркачем.

По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Нардеп, в частности, получал средства от ГУ ГШ рф для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркач.

Сам Колесников после задержания пошел на сделку по обвинению и дал много интересных показаний. В мае суд уже объявил ему приговор о государственной измене. Он рассказал детали деятельности сети и отведенную ей роль в подготовке к полномасштабной войне.

– При входе войск, когда будет ясно, что города сдаются, эти ЧОПы («частные охранные предприятия» – прим.) должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города, – детализирует Колесников.

Также Колесников рассказал, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории беларуси. Оттуда – быстро продвинуться в Киев, захватить Правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства. Однако, эти планы были полностью разрушены украинскими защитниками.

СБУ продолжает оперативно-следственные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к разветвленной агентурной сети.