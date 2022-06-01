Разведка США: россия минирует подходы к портам Очакова и Одессы, а также акваторию Днепра, чтобы заблокировать экспорт украинского зерна

По данным, недавно рассекреченным американской разведкой, российский флот получил приказ поставить мины в портах Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр в рамках блокады экспорта украинского зерна.

Об этом пишет Тhe Guardian.

Официальные лица США также опубликовали спутниковые снимки, показывающие ущерб, нанесенный российскими ракетными ударами ранее в этом месяце по второму по величине зерновому терминалу Украины в Николаеве, в то время как прекращение экспорта зерна грозит спровоцировать глобальный голод. В среду обстрелу подверглись резервуары для хранения подсолнечного масла в Николаеве.

Россия отрицает установку мин вокруг портов Черного моря и опровергает обвинения, заявляя, что украинцы сами заминировали свои собственные порты.

США говорят, что их разведка указывает на согласованную российскую стратегию по отсечению участка побережья, все еще находящегося под контролем Украины.

- У США есть информация о том, что Черноморский флот получил приказ эффективно блокировать украинские порты Одесса и Очаков, — сказал официальный представитель США.

- Мы можем подтвердить, что, несмотря на публичные заявления россии о том, что она не ведет минирование северо-западной части Черного моря, россия на самом деле размещает мины в Черном море в районе Очакова. У нас также есть данные о том, что российские войска ранее заминировали реку Днепр».

- Влияние действий россии, которые привели к прекращению морской торговли в северной трети Черного моря и сделали этот регион небезопасным для судоходства, нельзя недооценивать, поскольку морской экспорт Украины жизненно важен для глобальной продовольственной безопасности, — сказал чиновник, отметив, что Украина поставляет десятую часть мирового экспорта пшеницы, и около 95% этого экспорта покидает страну через черноморские порты.

Изучаются альтернативные сухопутные маршруты, в то время как Великобритания предложила техническую экспертизу Турции, которая предложила сопровождать грузовые суда через Черное море. Но Анкара заявила, что не смогла назначить дату встречи с российскими официальными лицами для обсуждения предлагаемых конвоев с зерном.

В четверг США также рассекретили спутниковые снимки, показывающие масштабы ущерба, нанесенного в результате нападения россии 4 июня на зерновой терминал «Ника-Тера» в Николаеве, второй по величине в Украине.

- Изображение ясно показывает, что российское вторжение в Украину привело к разрушению трех зернохранилищ на площадке, а также конвейерной системы, загружающей зерно на суда, — сказал представитель США. — Из-за атаки россии экспортные мощности зернового терминала сократились как минимум на треть.

Видеозапись, опубликованная в четверг, также свидетельствует о серьезном повреждении как минимум двух резервуаров для хранения подсолнечного масла на терминале в Николаеве в результате ракетного удара россии в среду.

Кремль официально отрицал попытки вызвать глобальный голод, но ранее на этой неделе Маргарита Симоньян, глава российского пропагандистского агентства RT, намекнула, что это была целенаправленная стратегия.