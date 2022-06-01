Оккупанты похищают родственников украинских военнослужащих, в том числе в Николаевской области

Случаи похищения родственников украинских военнослужащих на временно оккупированных территориях приобретают системный характер. К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей.

В частности, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего.

«В дальнейшем, россияне могут связываться с военнослужащими и потребовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных. Каждый из этих случаев является свидетельством самых ужасных военных преступлений, совершаемых оккупантами на нашей земле. Все они будут должным образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание», - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что по соображениям безопасности не называют имена пострадавших военнослужащих и похищенных родственников. Но ни один из этих случаев не остается без внимания государства. Украина борется за каждого своего гражданина.