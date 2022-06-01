Изъятые у бывшего нардепа Валерия Горбатова музейные экспонаты стали рекордной незаконной коллекцией в истории независимой Украины.

Об этом сообщили в МВД и Минкульте.

Как известно, Сотрудники ГБР по информации ДСР Нацполиции разоблачили на финансировании террористической организации «днр» бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова, который в начале двухтысячных лет возглавлял Совет Министров АР Крым. Он продолжал осуществлять бизнес деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам. При обысках в его офисах нашли тысячи музейных экспонатов.

Стоит отметить, что Валерий Горбатов является уроженцем села Нечаянное Николаевской области.

6066 предметов, которые могут иметь культурную ценность, изъяли оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно с коллегами-правоохранителями в входе санкционированных обысков, которые проходили с 15 по 18 июня.

По предварительным оценкам, изъятые во время обысков предметы имеют признаки археологических предметов – старинное оружие и предметы вооружения, украшения и детали одежды, керамическую, металлическую и стеклянную посуду. Все они принадлежат к разным археологическим культурам и охватывают территорию всей Украины. Кроме этого, один из изъятых предметов является старопечатной книгой и относится к библиотечному фонду Украины.

Среди ценностей: украшения, присущие только объектам археологического наследия из АРК Крым, античные накладки на погребальные саркофаги (1 век до н.э. – 2 век н.э.), предметы трипольской культуры, большое количество оружия периодов от времени бронзы до раннего железного века. Среди изъятых предметов есть определенное количество артефактов, присущих предметам пшеворской культуры (III век до н.э. – V век н.э.). Изъято несколько скандинавских мечей Х века. Специалисты связывают их с присутствием в Украине викингов и процессами образования Древнерусского государства. Среди изъятых предметов есть бронзовая наша гривна, характерная для археологических культур западных балтов XI века.

Сотрудники Национального музея истории Украины при проведении обысков неоднократно отмечали, что уникальные предметы хранились в ужасающих условиях, значительное количество из них находится в критическом состоянии и нуждается в немедленной стабилизации с последующей реставрацией.

«Эксперты утверждают, что находки не имеют аналогов в музейных коллекциях Украины или в единственном экземпляре. Происхождение ценностей еще предстоит устанавливать. Часть происходит из крымских музеев, но большинство из незаконно разграбленных курганов, которые собирались явно очень долгое время. Часть коллекции была просто уничтожена из-за хранения в ненадлежащих условиях. Это свидетельствует, что с древностями работали не музейщики, не понимавшие ценности артефактов», – рассказал министр внутренних дел.

Изъятые археологические предметы передадут на ответственное хранение Национальному музею истории Украины.

Генпрокурор Ирина Венедиктова также добавила, что коллекцию монет специалисты географически относят к Южному Причерноморью времен Херсонеса, Скифского и Боспорских Царств, города-государства Ольвии, 5-1 века до нашей эры.

Среди находок в ходе обыска изъята старинная книга «Саркофаги Галлии», которая была экспонатом Русского археологического музея Константинополя, а затем частью библиотеки Херсонесского музея в Крыму.

Цена коллекции предварительно – несколько миллионов долларов США.