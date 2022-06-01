Вакцинация от COVID-19 за год предотвратила 20 миллионов смертей во всем мире

Согласно новому исследованию, вакцинация населения мира предотвратила почти 20 миллионов смертей от COVID-19 в период с декабря 2020 по декабрь 2021 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на британский журнал "The Lancet".

На основе математического моделирования исследователи заключили, что вакцины сокращают потенциальное количество смертей во всем мире вдвое. По оценкам экспертов, без вакцинации от последствий заражения коронавирусом в мире умерло бы 31,4 миллиона человек.

В документе говорится о «существенном влиянии, которое оказали вакцины, миллионы жизней, вероятно, были спасены в течение первого года вакцинации».

«В дальнейшем необходимо быстрее распространять интеллектуальную собственность на вакцины с более открытой передачей технологий и знаний, связанных с производством и распределением вакцин», - пишет журнал.

Эксперты считают, что необходимо расширить инфраструктуру распространения и доставки вакцин по всему миру и бороться с дезинформацией, чтобы повысить спрос на них.