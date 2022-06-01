Молдова спустя четыре месяца войны собирается присоединиться к санкциям против рф

Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что Молдова поддержит санкции против россии, которые ЕС намерен продлить.

Об этом сообщает Newsmaker.

Как отметил Гросу, статус кандидата в ЕС подразумевает проявление солидарности с европейскими странами. Гросу уверен, что Молдова поддержит санкции против россии, которые ЕС обсуждал на саммите 23 июня.

- Мы будем проявлять солидарность с ЕС. И статус, и наше стремление в Европу обязывает нас и в дальнейшем быть солидарными. Цель этих санкций – остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение, - сказал Гросу.

На вопрос, какова будет реакция россии на это решение, Гросу сказал, что власти просят рф ценить последовательность их действий.