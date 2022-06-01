Молдова спустя четыре месяца войны собирается присоединиться к санкциям против рф

Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что Молдова поддержит санкции против россии, которые ЕС намерен продлить.
Об этом сообщает Newsmaker.
Как отметил Гросу, статус кандидата в ЕС подразумевает проявление солидарности с европейскими странами. Гросу уверен, что Молдова поддержит санкции против россии, которые ЕС обсуждал на саммите 23 июня.
- Мы будем проявлять солидарность с ЕС. И статус, и наше стремление в Европу обязывает нас и в дальнейшем быть солидарными. Цель этих санкций – остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение, - сказал Гросу.
На вопрос, какова будет реакция россии на это решение, Гросу сказал, что власти просят рф ценить последовательность их действий.
- Да, мы хотим поддерживать с вами хорошие отношения. У вас есть власть. Кроме того, несколько сотен тысяч молдаван живут и работают там. Мы думаем о них. Мы хотим вести с вами торговые отношения. Но мы просим уважать наше решение вступить в ЕС, - сказал Гросу.