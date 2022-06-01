Кремль может провести подрыв домов в Мозыре, чтобы втянуть беларусь в войну в Украине, – разведка

По полученным данным рф попытается втянуть беларусь в военный конфликт с Украиной посредством ряда провокаций относительно инфраструктурных объектов и гражданского населения.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР МО отметили, что в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления рф и наемники частных военных компаний, контролируемых пригожиным и шойгу. Известно, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории беларуси. То есть, будет использован сценарий аналогичный примененному в рф во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы рф организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических «чеченских боевиков». Следовательно, российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы.

Это, по мнению кремлевских кураторов «спецоперации», создаст для лукашенко так называемый «казус белли». То есть формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у самопровозглашенного «президента» беларуси не останется возможности избежать участия в войне.

В разведке отметил, что имея эту информацию, офицеры белорусской армии приступили к эвакуации своих семей из Мозыря.