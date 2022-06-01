В центре Киева арестовали здание «росатома»

На здание «росатома» в центре Киева наложили арест.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции осуществляют предварительное расследование по факту финансирования военной агрессии российской федерации. Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива – акционерное общество, созданное указом президента государства-агрессора и непосредственно подчиненное корпорации «росатом» государства-агрессора, имеет в собственности здание, расположенное на столичном Подоле. Его площадь составляет почти 1000 квадратных метров, а стоимость – 60 миллионов гривен.

Кроме того, полицейские выяснили, что сведения о праве собственности на это здание в Государственный реестр прав на недвижимое имущество не вносились, а отражались только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

Правоохранители провели обыск в здании и на основании определения следователя судьи Печерского районного суда Киева наложили на недвижимость арест.

Решается вопрос о передаче имущества российского акционерного общества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют работники Департамента обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами, и Департамент стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, как СБУ заблокировала активы компаний российского олигарха на сумму более чем один миллиард гривен.