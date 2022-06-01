Жителя Тернополя приговорили к трем годам тюрьмы за поддержку оккупантов в соцсетях

Суд признал жителя Тернополя виновным в пропаганде войны (статья 436 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Об этом сообщили в ОГП.

Прокурор доказал в суде, что осужденный в течение февраля 2022 года в публичных сообщениях в соцсети открыто поддерживал вооруженную агрессию рф против Украины, активно распространял материалы с оправданием так называемой «спецоперации» и отрицания преступных действий российских оккупантов.

Расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Тернопольской области.

Напомним, как жительнице Николаева сообщили о подозрении за поддержку «русского мира» в соцсетях.