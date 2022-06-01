«путин хочет, чтобы наша страна разделилась», - немецкий министр о газовом кризисе

Несмотря на развязанную российским диктатором владимиром путиным энергетическую войну против ЕС и Германии, жители ФРГ в целом готовы выдержать определенные скитания ради поражения кремлевского режима.

Об этом в интервью Spiegel заявил министр экономики ФРГ Роберт Габек, пишет "Лига.net".

По его словам, немцы с большим единством воспринимают нынешние высокие цены и инфляцию, потому что «большинство из них очень хорошо понимают, что поставлено на карту».

– Это сильный ответ на план путина разделить наше общество из-за повышения цен. путин хочет, чтобы наша страна разделилась. Но мы не распадемся, – сказал вице-канцлер.

Он сказал, что понимает, что кризисные процессы коснутся многих в Германии, некоторых слоев населения особенно сильно:

– И, честно говоря, это еще не конец. Пострадают многие люди. Но большинство осознает, что мы как общество должны выжить в этой исторической ситуации.

Министр подчеркнул, что большая война в Украине – «эпохальное посягательство на мирный порядок в Европе».

Напомним, 13 июня россия начала уменьшать загрузку трубопровода Северный поток, основной маршрут поставки газа в Европу и Германию. 16 июня постоянный представитель россии в ЕС пригрозил Германии полной остановкой Северного потока.

23 июня Германия объявила «тревожный уровень» готовности к чрезвычайной ситуации на рынке газа. Габек считает, что развязанная россией газовая война доказывает высокую эффективность санкций против нее.