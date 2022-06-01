В Первомайске полиция объявила подозрение стороннику «русского мира»

В Первомайске полиция объявила о подозрении 62-летнему поклоннику «русского мира». Он в социальных сетях публично отрицал вооруженную агрессию россии против Украины и призвал к поддержке действий россии.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

«Во время военного положения мужчина распространял в соцсетях и мессенджерах ряд постов в поддержку решений и действий россии и отрицание ее вооруженной агрессии против Украины. Получив разрешение суда, полицейские провели обыск и изъяли телефон, в котором содержалась информация о коллаборационной деятельности фигуранта», - говорится в сообщении.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.