В Черном море из-за действий российской армии погибли не менее трех тысяч дельфинов

Руководитель научно-исследовательского отдела природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев заявил, что как минимум 3 тыс. дельфинов погибли в Черном море — и это прямое следствие деятельности российских войск в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам исследователя, проводится анализ данных из открытых источников в черноморских странах. Все больше новых сообщений о гибели дельфинов поступает из Болгарии и Румынии.

Русев отметил, что мощные гидролокаторы и взрывы разрушают чувствительную навигационную систему морских млекопитающих. В результате они теряют способность ориентироваться в пространстве, и, как следствие, не могут находить пищу.

В итоге вывод неутешительный: дельфины, в отличие от ситуации прошлых лет, гибнут из-за боевых действий в Черном море. Если прежде главной опасностью для дельфинов в северо-западной части Черного моря были рыболовные, в т.ч. браконьерские, сети, то сейчас главная причина гибели — война, развязанная россиянами, не только против людей, но и самых разумных существ дикой природы.

Эксперты оценивают, что в общей сложности умерло уже не менее 3 тысяч особей.

Отмечается, что военная обстановка не позволяет специалистам провести масштабные исследования территории побережья, потому число погибших животных быть еще большим.