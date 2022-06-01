«Не надо разводить панику», - Сенкевич объяснил, что нет экстренной эвакуации из Николаева

Мэр Александр Сенкевич объяснил, что эвакуация из Николаева добровольная, как и в предыдущие четыре месяца войны. В город возвращаться опасно из-за постоянных обстрелов, но нет резкого ухудшения ситуации, как об этом написали СМИ.

Об этом Сенкевич сказал во время эфира в социальных сетях.

- Те, кто хочет остаться, или не могут эвакуироваться – пожалуйста, это ваше право. Просто придерживайтесь элементарных правил безопасности и не разводите панику. В городе работают аптеки, магазины, ходит общественный транспорт. Всем, кто хочет остаться – все обеспечим, - сказал Сенкевич.

Также мэр отметил, что некоторые горожане в третий-четвертый раз записываются на эвакуацию, они так бесплатно едут в Одессу.