В Харьковской области мэр Пивденного, подозреваемый в госизмене, заключил соглашение с прокурором и получил условный срок

Киевский районный суд Харькова утвердил соглашение прокуратуры с мэром Пивденного (Южного) Александром Брюхановым. Мэра приговорили к условному сроку.

Об этом сообщил юрист Владимир Рисенко.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов 28 февраля сообщил, что правоохранители задержали мэра Пивденного, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции и участкового инспектора по подозрению в госизмене. 4 марта Брюханову объявили подозрение по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Его обвиняли в блокировании выдачи огнестрельного оружия представителям территориальной обороны. Также мэр обратился в городской совет о недопущении вооружения военных формирований для защиты территориальной целостности Украины. Также мэр выступил перед местными жителями и призвал не сопротивляться российским оккупантам.

11 июня прокурор отдела Харьковской областной прокуратуры Бондаренко заключил с Брюхановым соглашение о признании виновности. Его действия переквалифицированы в часть 2 статьи 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). 20 июня Киевский районный суд Харькова выносит приговор, в котором утверждает это соглашение с прокуратурой. Брюханов приговорен к пяти годам лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком в два года. Его уволили из-под стражи из зала суда.