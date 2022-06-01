ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Генштабе рассказали о ситуации фронте

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 24 июня по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 июня.

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08:19 Российские захватчики снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

«Ночь долгих воздушных тревог. И снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская громады. В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Повреждения дачного дома», – написал в Telegram председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В других районах области в эту минуту спокойно.

08:12 24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По Лисичанску нанесли авиаудар. Северодонецк страдал от артиллерии. В частности, села Синецкий и Павлоград, территория Северодонецкого объединения Азот и Стеклопластика. Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка.

В районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов.

Кроме того, вчера в Лисичанске найдено тело мужчины без признаков жизни, попавшего под вражеский обстрел.

В больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцева. Всех трех членов семьи медики госпитализировали в Днепропетровскую детскую областную больницу. Ранения они получили в четверг. Среди них – дети 2012-го и 2016-го годов рождения. Им оказывается высококвалифицированная помощь.

07:32 Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация по деятельности вооруженных сил республики беларусь без существенных изменений. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории этой страны.

На Северском направлении для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник удерживает до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, а также подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области. Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций. Совершил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вяловского водохранилища.

Действия вражеской штурмовой группы в районе населённого пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел. Нанес авиаудару с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Явирское.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое - Мазановка, бой продолжается. Нанес авиаудар неподалеку от Дибровного.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении активных действий не вел. Совершал огненное поражение наших подразделений из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга. В целях вытеснения наших подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. После огневого воздействия противник отошел. Подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты – Вершина враг продвинулся на один километр.

С целью содействия действиям группировки на направлении сосредоточения основных усилий, оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях вести сковывающие действия и удерживать занятые рубежи.

На Запорожском направлении – ведут оборону. Враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка – вел бой в направлении Васильевка – Каменка. Наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.

На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование и стараются не допустить перегруппировки наших войск. Для восстановления ранее утраченного положения, силами в ротную тактическую группу, враг вел наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Староселье.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг содержит четыре носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. Усиливается партизанское движение на временно захваченных территориях.

07:11 Также взрывы ранним утром слышали жители Житомирщины, сообщили в ОВА.

07:06 Оккупанты обстреляли поселок Десна, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

00:22 По приблизительным подсчетам для разминирования Украины понадобится 10 лет.

Об этом сообщил Александр Хорунжий, пресс-офицер ГСЧС Украины.

- Это оптимистичные подсчеты, потому что мы еще не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов. Подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием государства после Первой и Второй мировых войн, – сказал он.

В настоящее время очищено более 62 тысяч гектаров территории, обезврежено более 45 тысяч взрывоопасных предметов, из них около 2 тысяч авиационных бомб. Специалисты ГСЧС проводят разминирование и водных объектов в том числе на Николаевщине.

00:12 Украинский военнослужащий «Мольфар» защищал Мариуполь в рядах «Азова», получил тяжелое ранение, но вырвался из окружения и выжил. Как сообщает «Новое время», он рискнул вместе с ранеными побратимами оставить окруженный город единственно возможным, но крайне опасным путем – на вертолете.

Этот вылет стал первой успешной операцией по вывозу украинских бойцов с мариупольского завода «Азовсталь».