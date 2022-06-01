Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 46 оккупантов, два танка и гаубицу

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 24 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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07:24 В южной операционной зоне противник продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны, на которые был оттеснен уверенными действиями наших подразделений, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Новые ударные группировки не зафиксированы, но имеющимися силами по направлению из Высокопольярашисты дважды попытались восстановить утраченное положение в районе Потемкиного. Удачи не имели. Потеряв два танка, четыре бронированных машины и 19 военнослужащих убитыми, враг отступил.

В Бериславском районе Херсонщины враг совершил внезапный авиационный налет вертолетами, выпустив шесть неуправляемых ракет. Предварительно существенных разрушений и пострадавших нет. Вечером с применением вражеской стратегической авиации по направлению из оккупированной Херсонщины был атакован Криворожский район. Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, одна попала в сельскохозяйственные угодья на окраине Нововоронцовки. Повреждена сельскохозяйственная техника, критических разрушений и человеческих потерь, предварительно, нет.

В Николаевской области враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные «Орланы-10». Еще один беспилотник заземлен безвозвратно.

Нашими штурмовиками нанесен авиационный удар по скоплению противника в районе Снигиревки, а вертолетами – в районе Александровки.

В итоге подтвержденные потери противника за сутки составляют 46 рашистов, крупнокалиберная 152-миллиметровая пушка «Гиацинт», два танка Т-72 и семь единиц другой бронированной техники.

Корабельная группировка вражеского флота под влиянием длительного шторма «похудела» до двух ракетных и одного большого десантного корабля. Остальные укрылись в пунктах базирования. Тем не менее угроза ракетных ударов остается и с моря, и с неба, и с суши.

07:08 Отбой воздушной тревоги.

06:17 Николаев снова под ракетным обстрелом оккупантов. Объявлена воздушная тревога.