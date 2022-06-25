Пентагон уточнил, что вошло в очередной пакет военной помощи для Украины

Пакет помощи на 450 миллионов долларов включает в себя 18 катеров, четыре системы HIMARS, десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также многое другое вооружение и техники.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны США.

Как известно, ранее Белый дом официально объявил о выделении дополнительных 450 миллионов долларов США в качестве оборонной поддержки Украины, чтобы обеспечить передачу ВСУ больше вооружения и техники.

В этот пакет вошли 18 морских и речных патрульных катеров: два 10-метровых речных судна, шесть 12-метровых морских боевых катеров, десять 11-метровых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

«В основном они предназначены для защиты русел рек и позволяют Украине сохранять контроль над руслами рек. Их также можно использовать в… близлежащих прибрежных районах», — заявил высокопоставленный представитель министерства обороны на брифинге в Пентагоне.

Новый транш также предусматривает предоставление четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS; 36 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105мм; 18 тактических тягачей для гаубиц; 1,2 тысячи автоматических гранатометов Mk-19, а также 2 тысячи пулеметов.

«Очевидно, что каждый из этих пакетов также включает много запчастей», - отметил чиновник.

Помощь выделяется в рамках механизма президентских полномочий (Presidential Drawdowns), и это уже в 13-й раз, когда глава Белого дома применяет этот формат для отправки оборонной помощи Украине в течение нынешней войны. Таким образом, США поставили ВСУ вооружение и оборудование на общую сумму 6,1 миллиарда долларов после начала масштабной российской агрессии.