Николаевские десантники уничтожили российский разведывательный БПЛА «Элерон-3»

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили российский разведывательный БПЛА «Элерон-3».

Об этом сообщает Командование ДШВ.

Российские оккупанты пытались провести разведку позиций украинских подразделений с помощью комплекса ближнего действия воздушной разведки и наблюдения «Элерон-3».

«Но помешали этому десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые навсегда приземлили вражескую «птичку» с помощью сосредоточенного огня из стрелкового оружия. Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!» - идет речь в сообщении.