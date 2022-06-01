Бандитизм, категорическая нехватка пищи и пожары на свалке: В Мариуполе стремительно ухудшается ситуация

Очередь к "обналу" В оккупированном российскими войсками Маруиполе продолжает ухудшаться ситуация. В городе усугубляется как гуманитарная, так и криминогенная ситуация.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, при содействии российских военных город превращается в зону бандитизма.

«Наиболее высокий уровень формирования банд среди подростков, которые сколачивают банды и занимаются мародерством и ограблением пожилых людей, отбирая полученные деньги в качестве пенсий. Коллаборанты разводят руками, полицейские-предатели не вмешиваются. Все в курсе, что за подогревом таких процессов стоят кадыровцы и дагестанцы, которые поселились вокруг Мариуполя», – сообщает Андрющенко.

Кроме того, коллаборационная администрация продолжает крышевать и открывать пункты обнала гривны с банковских карт.

«Менялы берут до 30 процентов маржи или обменивают по курсу 1,5 руб за гривну, несмотря на официальный 2:1. Даже при таком официальном ограблении накоплений к «обналам» огромные очереди (на фото). У людей нет выбора на фоне гуманитарного кризиса. Иногда это единственный путь к приобретению пищи и воды. Все, кто причастен к власти оккупантов, продолжают наживаться на мариупольцах», - добавил советник мэра города.

Стремительно ухудшается и гуманитарная ситуация.

«Кроме кризиса с питьевой водой, стремительно ухудшилась ситуация с едой. Отчасти из-за сокращения гуманитарной помощи, отчасти из-за возвращения в город мариупольцев из приморских поселков, где вообще нет гуманитарной помощи. Итог – большие тысячные очереди. Еды категорически не хватает», – пишет Андрющенко.