Мэр Пивденного, который отделался условным сроком после подозрения в госизмене, продолжают руководить городом

В Харьковской области осужденный за посягательство на территориальную целостность Украины мэр города Пивденный Александр Брюханов на этой неделе вернулся на работу.

Эту информацию подтвердили «Укринформу» в пресс-службе Харьковской областной военной администрации.

– Да, действительно, он вернулся к работе. Есть законный порядок. Указанный вопрос регулируется ЗУ «О местном самоуправлении» (этот закон, в частности, предусматривает досрочное прекращение полномочий в случае приговора за коррупцию, отзыв по народной инициативе, – ред.). Как нам объяснили в прокуратуре, на указанное судебное решение апелляция подаваться не будет, - отметили в облгосадминистрации.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что Центризбирком может в связи с судимостью запустить процедуру прекращения полномочий Брюханова.

– Просить суд об отстранении его от должности обвинения не могло, поскольку он занимает избирательную должность, - добавили в ведомстве.

Как известно, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 28 февраля сообщил, что правоохранители задержали мэра Пивденного, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции и участкового инспектора по подозрению в госизмене.

4 марта Брюханову объявили подозрение по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»). Его обвиняли в блокировании выдачи огнестрельного оружия представителям территориальной обороны. Также мэр обратился в городской совет о недопущении вооружения военных формирований для защиты территориальной целостности Украины. Еще мэр выступил перед местными жителями и призвал не сопротивляться российским оккупантам.

11 июня прокурор отдела Харьковской областной прокуратуры Бондаренко заключил с Брюхановым соглашение о признании виновности. Его действия переквалифицированы в часть 2 статьи 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). 20 июня Киевский районный суд Харькова выносит приговор, в котором утверждает это соглашение с прокуратурой. Брюханов приговорен к пяти годам лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком в два года. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Отметим, что санкция статьи 111 предусматривает 12-15 лет заключения, а статья 110 предусматривает срок заключения от 5 до 10 лет.