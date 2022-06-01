Буданов анонсировал в августе переломный момент в войне, а активные боевые действия закончатся до конца года

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне с Россией произойдет в августе 2022 года.

Об этом сообщает ГУР МО в Telegram.

– Начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент, – сказал Буданов в эфире британского телеканала ITV news.

Он убежден, что Украина вернется к границам 1991 года.

– Мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы восстановим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем. Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и закончится катастрофой для России. Ничего другого, – пообещал Буданов.

Он подчеркнул, что часть успеха нашей армии в российско-украинской войне сейчас зависит от международной поддержки и отметил помощь Великобритании по обучению 10 тыс. украинских военнослужащих.

- Поддержка Великобритании очень значительна. Это отличный пример сотрудничества и помощи, – отметил Буданов.

А в интервью УП Буданов рассказал, что к августу количество вооружения, которое поставляется в Украину, приобретет значительные количества.

- Вы должны понимать, что со времени объявления о поставках вооружения есть следующие этапы. Первое – это поступление вооружения в страну, второе – овладение этими вооружениями и только на третьем этапе – начало его использования. Это все занимает определенный промежуток времени, – сказал Буданов.

По его словам, до августа количества вооружения, которое необходимо войскам, в значительных количествах не будет. С августа это уже будет находиться в воинских частях и активно начнет использоваться в боевых действиях.

– Именно поэтому начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения, — объяснил Буданов.

Он отметил, что активная фаза войны, то есть активное ведение боевых действий, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты, должно значительно сократиться до конца года.

– Она сведется почти к нулю, – сказал Буданов.

Война, по его словам, закончится выходом на админграницу Украины. Другие детали сейчас не ко времени, добавил глава разведки.