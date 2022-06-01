«Офлайн мы точно не садимся»: Николаевские школьники начнут следующий год с онлайн-обучения

В Николаеве школьники не сядут за парты с 1 сентября – учебный год начнется в онлайн-формате.

Об этом шла речь 25 июня, в субботу, в ходе встречи народных депутатов Украины с представителями сферы образования в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Глава департамента образования Николаевской областной военной администрации Алла Велиховская отметила, что Николаев и область находятся под постоянными обстрелами, поэтому обстановка нестабильная.

— 198 учреждений общего среднего образования и дошкольного образования были повреждены. Но вы понимаете, что даже те прилеты, которые были сутра, могут нам добавить к нашей печальной статистике еще учреждения. Потому что сейчас есть, а завтра уже нет учреждения, - сказала Велиховская.

В связи с этим, в ближайшее время будет проведено совещание между представителям образовательной сферы и сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

— Я думаю, что все понимают, что это чрезвычайно сложное задание, которое сегодня стоит перед нами. Потому что не строились, не были в надлежащем состоянии, не строились, не было потребности. Собираем на понедельник глав общин вместе с ГСЧС, еще раз проговариваем, чтоб все прошли эту проверку и там, где будет режим обучения офлайн, чтоб дети сели за парты и работали, - добавила Велиховская.

В то же время, начальница управления образования Николаеского городского совета Анна Лычко отметила, что из учреждений образования в Николаеве к офлайн-режиму обучения готовы только три – у них есть оборудованные бомбоубежища.

— Офлайн мы точно не садимся, - заявила Анна Лычко.

Ее поддержала народный депутат Украины, член Комитета по вопросам образования и науки Юлия Гришина. Она заявила, что Николаеву точно необходимо готовится к началу учебного года в онлайн-формате.

— Вам не нужно тратить деньги на бомбоубежища, тратьте деньги на компьютеры, курсы, чтобы наладить качественное онлайн-образование, - добавила Юлия Гришина.

Напомним, В Украине правительство рекомендует начать учебный год в школах с 1 сентября. В университетах – с 15 августа, за исключением первых курсов.