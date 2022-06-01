На фоне угроз россии НАТО нужно увеличить свое присутствие в странах Балтии, – президент Литвы

НАТО необходимо более «видимое» присутствие в странах Балтии, чтобы противостоять угрозе, которую россия представляет из Беларуси.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в комментарии Politico, пишет «Европейская правда».

Науседа сказал, что «очень серьезные фундаментальные изменения» в соседней Беларуси делают Литву более уязвимой для быстрого нападения россии и требуют изменения механизмов безопасности в регионе.

Литовский лидер сказал, что сегодняшнюю Беларусь он назвал бы «дополнительной провинцией» Москвы, добавив, что «российская армия может делать все, что хочет, перебрасывать силы, размещать технику».

Науседа напомнил, что в прошлом стратегия НАТО основывалась на подкреплениях. Относительно небольшие силы были размещены на восточной окраине Альянса, и ожидалось, что союзники придут на помощь региону в случае нападения.

Но новая реальность, по словам литовского лидера, «не оставляет нам времени на реакцию», потому что российские войска «могут быть легко переброшены в непосредственной близости от нашей границы и времени для подкрепления не будет».

Германия, которая уже возглавляет боевую группу НАТО в Литве, недавно объявила, что увеличит свой вклад в оборону страны. План включает в себя войска, которые будут направлены на обеспечение безопасности Литвы, но формально будут базироваться в Германии.

И хотя лидеры стран Балтии настаивают на увеличении численности войск и более постоянном присутствии, президент Литвы признал наличие многочисленных материально-технических препятствий.

- Постоянное размещение сил НАТО в Литве было бы нашим приоритетом, но это также зависит от наших возможностей и способности их принять, — сказал он, сославшись на потребность в соответствующей инфраструктуре, жилье и учебных заведениях.

Как известно, Литва с 2003 года является членом НАТО.

Напомним, что ранее в Госдепе США заявили, что поддержат Литву в случае нападения россии. Также в Финляндии отметили, что десятилетиями готовились к нападению россии, и будут оказывать жесткое сопротивление, если оно произойдет.