Публикации в соцсетях о событиях в Северодонецке срывали военные операции в городе, – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр в очередной раз отметила о вреде сообщений некоторых граждан в соцсетях о военных операциях до момента заявлений о них от официальных ведомств. В частности, такие сообщения мешали действиям ВСУ в Северодонецке.

Об этом Маляр сообщила на своей странице в Facebook.

«Почему НЕЛЬЗЯ публично говорить, что ВСУ вышли из… или зашли в… населенный пункт до того того, как об этом заявит Генштаб. Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/два, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции. К примеру, одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач. И для их реализации важно это делать в условиях информационной тишины. Все, о чем можно в этот момент говорить, – говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны (мы всегда скоординированы информационно). Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное», – написала Маляр.

Напомним, как в Минобороны раскритиковали некоторых политиков за заявления о ВСУ на улицах Херсона.