«Где бы ни скрылись, найдем и отправим на концерт к Кобзону»: Николаевские морпехи показали, как помогают артиллерии уничтожать противника

Николаевские морпехи продолжают эффективно взаимодействовать с артиллеристами, уничтожая технику и живую силу врага на Юге Украины.

Соответствующее видео опубликовано на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Facebook.

«Пока на россии несут гвоздики на могилы ликвидированных в Украине оккупантов, николаевские морпехи вместе с собратьями-артиллеристами корректируют САУ «Гвоздика» и передают «привет» пока еще живым оккупантам, которые топчут украинскую землю на юге. 122-мм украинской ярости и ненависти к врагу с каждым выстрелом приближают нашу победу. Окончательные потери врага в результате работы арты еще уточняются, но с уверенностью можно сказать, что это как техника, так и живая сила противника», - говорится в сообщении.