В Командовании воздушных сил рассказали подробности массированного ракетного обстрела Украины

Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом рассказали в Командовании воздушных сил ВСУ.

Впервые с территории беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов «Искандер» из этой страны.

В Командовании ВС уточнили, что крылатые ракеты «Калибр» морского базирования в основном были направлены по целям на Западе Украины.

На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования из оперативно-тактических комплексов «Искандер» и «Точка-У».

На южном направлении оккупанты применили ракеты «Оникс» из оперативно-тактического комплекса «Бастион».

«Отмечаем, что ракеты Х-22, «Оникс», «Искандер» являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении украинских Воздушных Сил. Ведь скорость ракет Оникс и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК «Искандер» летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичным и крайне сложным заданием для имеющихся в Украине средств ПВО», – рассказали в Командовании ВС ВСУ.

Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны ВСУ.