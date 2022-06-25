Оккупанты с помощью фейков пытаются вернуть мариупольцев из эвакуации, чтобы использовать их как рабов

Российские оккупанты распространяют фейковую информацию со списками домов в Мариуполе, подлежащих сносу в ближайшее время. Таким образом, оккупанты пытаются вернуть в город мариупольцев из эвакуации.

Об этом в Тelegram сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

«Внимание! российская дезинформация. Подконтрольными россиянам пабликами сегодня распространена «секретная» информация о домах в Мариуполе, которые подлежат сносу. Информация распространяется довольно быстро и вызывает безумный резонанс среди мариупольцев в эвакуации. Эта информация является сознательным фейком. Проанализировав перечень зданий, мы уверенно можем заявить, что по меньшей мере 30 процентов из этого списка вообще не имеют повреждений», - отметил Андрющенко.

По его словам, цель распространения такой дезинформации единственная - через психологическое воздействие и страх потерять жилье заставить мариупольцев из эвакуации вернуться домой, где у оккупантов катастрофическая нехватка трудоспособного населения.

«Так что не верьте. Не переживайте и не поддавайтесь панике. Вас сознательно тянут в дорогу в один конец для использования в качестве современных рабов россии. Это работа российского ИПСО (информационно-психологическая операция – ред.), и с реалиями сноса зданий не имеет ничего общего», - добавил советник мэра.

Напомним, что в Мариуполе стремительно ухудшается ситуация - бандитизм, категорическая нехватка пищи и пожары на свалке.