Хакеры рассылают вирус через письма о якобы юридической помощи семьям пропавших военнослужащих

В Госспецсвязи предупредили о хакерских атаках при помощи электронных писем с темой «Бесплатная первичная правовая помощь».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Опасные электронные письма поступают с электронного адреса в домене gov.ua (вероятно, скомпрометированном) и имеют вложение «Алгоритм действий членов семьи без вести отсутствующего военнослужащего LegalAid.rar», защищенное паролем.

Указанный RAR-архив содержит документ «Алгоритм_LegalAid.xlsm», открытие которого в конечном итоге приведет к загрузке и запуску вредоносной программы DarkCrystal RAT.

Учитывая email-адреса получателей электронных писем, специалисты предполагают, что атака направлена ​​на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины.

В Госспецсвязи отметили, что активность отслеживается по идентификатору UAC-0113. Эти злоумышленники в июне уже осуществляли кибератаку на медийные организации Украины.