Оккупанты в Мариуполе незаконно взяли в плен сотни военных медиков и раненых гражданских

Кроме защитников «Азовстали», в Мариуполе россияне взяли в плен весь персонал 555-го военного госпиталя – это, по меньшей мере, 50 врачей, медсестры, десятки раненых гражданских, водители и персонал, а также медики из частей Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, раненые гражданские. Точное количество этих людей никто не может назвать и российская сторона пока вообще не подтверждает их удержание у себя.

Об этом рассказал ZN.ua родственник одного из пленных врачей Андрей Кривцов.

По его словам, часть этих людей попала в плен еще 12 апреля, когда россияне вошли на завод им. Ильича в Мариуполе, другая часть – в середине мая, когда происходила так называемая эвакуация с завода «Азовсталь». Его родственница Елена Кривцова попала в плен 12 апреля и об этом стало известно со слов жены одно из пленных, которому удалось позвонить.

- Российская сторона до сих пор не подтверждает, что удерживает у себя этих людей. Понятно почему, потому что они осознают, что пленить медиков, персонал госпиталя и гражданских раненых – незаконно. Россия, взяв в плен гражданских, врачей и людей, которые не держали оружие в руках, нарушает все нормы и правила ведения войны и все возможные конвенции, – сказал Андрей Кривцов.

Украинская сторона подтвердила, что эти люди действительно попали в плен. Сейчас родственники пленных обратились с просьбой в Национальное информационное бюро (НИБ) в письменном виде предоставить подтверждение статуса пленных. Люди хотят убедиться, что наше государство заботится о своих гражданах и не оставит их даже в плену.