«Убежало людей 80. Нас здесь осталось 6»: Российский оккупант жалуется, что их бросают в наступление, как мясо

Российский оккупант жалуется своему товарищу, что командование отправляет их в наступление в Харьковской области, бросая как мясо, а затем даже не забирает раненых.

Аудио разговора оккупанта опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

– Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята ну вас на… (к черту). Я с вами не пойду. Вам п… (каюк) будет. Никто не знает по двухсотым. Там, говорят, вообще отделение в… (уничтожили) в БТР. Там трехсотых три человека осталось. Каким-то образом на связь вышли. Их там бросили все. Кто мог с… (убежать), тот с… (убежал), - рассказывает кафир.

Он жалуется другу, что его не отпускают в отпуск, а также не платят деньги.