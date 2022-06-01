Оккупанты снова обстреляли ядерную установку «Источник нейтронов» в Харькове – есть повреждения

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25.06.2022 18:29

25 июня в результате очередного обстрела оккупанты повредили ядерную подкритическую установку «Источник нейтронов» в Харькове.

Об этом сообщает Госатомрегулирования.

«По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт причинения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки», - говорится в сообщении.

Сообщается, что повреждено:

  • северную стену пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки;
  • вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;
  • вентиляционную трубу основного здания установки;
  • систему охлаждения клистронной галереи ускорителя;
  • корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;
  • обшивку основного здания установки.

Персонал продолжает осмотр зданий и оборудования для идентификации всех повреждений.

В настоящее время ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние.

Радиационный фон в экспериментальном зале «Источника нейтронов» в пределах нормы.

«Источник нейтронов», как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Отмечается, что продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

«Напомним, что начиная с начала открытой агрессии против Украины территория института, на которой расположена установка «Источник нейтронов», постоянно обстреливается и подвергается бомбардировке со стороны российских войск. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб. Под обстрелы попала и непосредственно «Источник нейтронов» и получили значительные повреждения здания института. Существует вероятность новых повреждений установки «Источник нейтронов» из-за обстрелов со стороны российской федерации, что может повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности», - говорится в сообщении.

Фотофакт