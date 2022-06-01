Оккупанты снова обстреляли ядерную установку «Источник нейтронов» в Харькове – есть повреждения

25 июня в результате очередного обстрела оккупанты повредили ядерную подкритическую установку «Источник нейтронов» в Харькове.

Об этом сообщает Госатомрегулирования.

«По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт причинения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки», - говорится в сообщении.

Сообщается, что повреждено:

северную стену пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки;

вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;

вентиляционную трубу основного здания установки;

систему охлаждения клистронной галереи ускорителя;

корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;

обшивку основного здания установки.

Персонал продолжает осмотр зданий и оборудования для идентификации всех повреждений.

В настоящее время ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние.

Радиационный фон в экспериментальном зале «Источника нейтронов» в пределах нормы.

«Источник нейтронов», как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Отмечается, что продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.