Оккупанты снова обстреляли ядерную установку «Источник нейтронов» в Харькове – есть повреждения

25 июня в результате очередного обстрела оккупанты повредили ядерную подкритическую установку «Источник нейтронов» в Харькове.
Об этом сообщает Госатомрегулирования.
«По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт причинения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки», - говорится в сообщении.
Сообщается, что повреждено:
Персонал продолжает осмотр зданий и оборудования для идентификации всех повреждений.
В настоящее время ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние.
Радиационный фон в экспериментальном зале «Источника нейтронов» в пределах нормы.
«Источник нейтронов», как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.
Отмечается, что продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.
«Напомним, что начиная с начала открытой агрессии против Украины территория института, на которой расположена установка «Источник нейтронов», постоянно обстреливается и подвергается бомбардировке со стороны российских войск. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб. Под обстрелы попала и непосредственно «Источник нейтронов» и получили значительные повреждения здания института. Существует вероятность новых повреждений установки «Источник нейтронов» из-за обстрелов со стороны российской федерации, что может повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности», - говорится в сообщении.