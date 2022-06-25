Российские захватчики разрушили 118 больниц по Украине - более 600 медучреждений повреждены

За четыре месяца войны в результате боевых действий в Украине разрушены 118 больниц. Кроме того, повреждениям подверглись еще 628 медицинских учреждений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Тысячи квадратных метров разрушенных больниц, уничтоженное дотла медицинское оборудование, тысячи врачей, которые должны получить самые современные условия для работы. Чтобы восстановить все это сегодня Украина, как никогда, нуждается во внешней финансовой помощи», - отметил замминистра здравоохранения Богдан Боруховский.

По его словам, Минздрав уже нарабатывает план для восстановления медицинской системы, в частности на деоккупированных территориях.

Он также отметил, что компании Philips и Siemens уже заявили о готовности помочь Украине восстановить разрушенные больницы.

Напомним, в Минздраве думают над тем, чтобы строить на деоккупированных территориях модульные больницы.