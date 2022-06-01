«Оккупанты вынуждены пятый месяц устраивать ракетную показуху», - Зеленский

Ракетные удары России – это не просто разрушение инфраструктуры, это также очень циничное, просчитанное давление на эмоции украинцев, однако никакие российские ракеты, никакие удары не способны сломать дух украинцев.

Такое заявление в обращении к нации сделал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня начался пятый месяц полномасштабной войны. Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет. Это такой этап войны – сложный нравственно, эмоционально. Когда знаем, что у врага все равно ничего не получится, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных пределов этого, не чувствуем, сколько еще ударов, потерь и усилий будет, прежде чем увидим, что победа уже на нашем горизонте », - сказал Зеленский .

Главное из обращения Президента: