Армия беларуси не способна на самостоятельное наступление без участия рф, - ГУР

Разведчики считают, что белорусская армия не способна на самостоятельное наступление без участия россии. Поскольку у белорусов есть только семь батальонов, которые на ротационной основе размещаются у границ Украины. Впрочем, время необходимое для развертывания ударных сил составляет 3-4 недели.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.

Сейчас отдельные подразделения спецназначения россии вместе с подразделениями сил специальных операций беларуси проводят совместные учения с отработкой действий в войне против Украины.

«Тренировки идут по всей линии границы. Аналогичная программа тренировок наблюдалась на протяжении всех предыдущих совместных учений армий беларуси и россии. Именно поэтому главная угроза сейчас заключается в действиях диверсионно-разведывательных групп», – говорится в сообщении.

В то же время формирование ударной группировки, учитывая опыт марта-апреля, займет 3-4 недели, из которых 2-3 понадобится на возвращение подразделений армии россии в беларусь. Также ведение наступательных боевых действий белорусскими вооруженными силами самостоятельно рассматривается разведчиками, как крайне маловероятное.

В ГУР добавили, что в целом численность белорусских подразделений, находящихся на ротационной основе вблизи границ, составляет 4-6 тысяч человек. Также в стране находится 1,5 тысяч личного состава российских подразделений. Среди них – воздушный компонент, противовоздушная оборона, подразделения специального назначения и ракетных войск.