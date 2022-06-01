США могут вскоре признать преступления россии в Украине геноцидом

Американский Конгресс подготовил двухпартийную резолюцию, признавшую российские военные преступления в Украине геноцидом.

Об этом сообщает Foreign Policy.

Сообщается, что в преддверии группа американских законодателей представила проект резолюции. В нем утверждается, что неизбирательные убийства мирных украинцев, удары по роддомам и больницам, а также депортация сотен тысяч человек в россию соответствуют критериям геноцида, изложенным в соответствующей Конвенции ООН.

Издание отмечает, что резолюция не имеет обязательной юридической силы, однако является сигналом осуждения действий россии и свидетельствует об усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине.

Ранее сообщалось, что Ирландия стала седьмой страной, признавшей геноцид украинцев. Ранее аналогичные решения были приняты Канадой, Польшей, Чехией, Литвой, Латвией и Эстонией .