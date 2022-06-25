Российские оккупанты похитили главу Станиславской громады на Херсонщине

Самойленко регулярно писал в фейсбуке о жизни своей громады в оккупации, последнее сообщение датировано 23 июня. Сейчас место его нахождения неизвестно. До своего исчезновения он пытался предоставлять информацию громаде, выезжая туда, где была связь. Также он рассказывал о том, что оккупанты отобрали у него телефон для проверки.

«Пишу вам с дочкиной страницы, так как у меня телефон отобрали российские военные уже 8 сутки на проверку, который до сих пор не вернули. С тех пор как не стало интернет связи 30 апреля в 16:00, мы все остались без информирования. Многие остались без новостей и связи. Сообщаю Вам, что мы работаем на благо наших жителей, ежедневно ремонтируем линии электропередач, водопроводные и газовые сети, чтобы жизнь шла нормальным путем», - писал Самойленко 11 июня.