«Они - не наемники»: Посол Великобритании об англичанах из николаевского батальона, которых приговорил к казни «суд» «ДНР»

Великобритания делает все возможное, чтобы вернуть на родину своих граждан, которые сражались в николаевском батальоне и оказались в плену пророссийских боевиков.

«Это - фиктивное дело. Говорить о них как о наемниках - совершенно недопустимо. Они - не наемники. Они - военнопленные. Они воевали на основе того же контракта, что и украинцы, на таких же условиях, как и ВСУ. Именно поэтому Россия должна соблюдать их права», - подчеркнула посол Великобритании в Украине.

По мнению Симмонс, Россия и ее вооруженные силы должны соблюдать все права британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Дипломат также уверена, что если все права военнопленных будут соблюдаться, то они вскоре будут освобождены.

Напомним, что в Донецкой области оккупанты захватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Оккупанты приговорили пленных к смертной казни. Аслин, Пиннер и Саадун переехали в Украину и подписали договор с ВСУ еще до полномасштабного вторжения россии. Они сражались в составе николаевского 1-го отдельного батальона морской пехоты.