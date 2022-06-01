ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Из Лисичанска удалось эвакуировать еще 13 человек, из которых трое – дети

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26.06.2022 00:30
В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 25 июня по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 июня.

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00:25 Из Лисичанска удалось эвакуировать еще 13 человек, из которых трое – дети. В рамках «тихой эвакуации» 25 июня из Лисичанска в Днепр решили уехать 13 местных жителей, уставших жить под обстрелами, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Все эвакуированные уже в безопасности. В эвакуационную операцию привлекли волонтеров, полицейских и спасателей Луганщины.

00:05 «Разведчики ССО Украины в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую 6 РСЗО «Ураган», транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП. Удачно приведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разрывали вражескую технику на куски», - сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины.

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