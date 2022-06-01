ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Из Лисичанска удалось эвакуировать еще 13 человек, из которых трое – дети

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 25 июня по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 июня.

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00:25 Из Лисичанска удалось эвакуировать еще 13 человек, из которых трое – дети. В рамках «тихой эвакуации» 25 июня из Лисичанска в Днепр решили уехать 13 местных жителей, уставших жить под обстрелами, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Все эвакуированные уже в безопасности. В эвакуационную операцию привлекли волонтеров, полицейских и спасателей Луганщины.