ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Из Лисичанска удалось эвакуировать еще 13 человек, из которых трое – дети

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.
Хронология событий 25 июня по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 26 июня.
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00:25 Из Лисичанска удалось эвакуировать еще 13 человек, из которых трое – дети. В рамках «тихой эвакуации» 25 июня из Лисичанска в Днепр решили уехать 13 местных жителей, уставших жить под обстрелами, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Все эвакуированные уже в безопасности. В эвакуационную операцию привлекли волонтеров, полицейских и спасателей Луганщины.
00:05 «Разведчики ССО Украины в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую 6 РСЗО «Ураган», транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП. Удачно приведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разрывали вражескую технику на куски», - сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины.