Война на Николаевщине: Вчера из-за вражеского обстрела загорелась хозпойстройка с газовыми баллонами внутри

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 25 июня доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 26 июня, происходящими на территории Николаевской области.
Информация постоянно обновляется:
10:03 25 июня на территории Николаевской области зарегистрировано 3 пожара, в результате вражеских обстрелов - 1, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелось хозяйственное здание на территории частного домовладения в селе Шевченково Шевченковской сельской общины Николаевского района. Пожарные вынесли из горящего здания 6 баллонов с газом и 3 канистры, не допустив их взрыва. Также тушение осуществляли пожарные местной пожарной команды. Совместными усилиями огонь потушили на площади 50 кв. м.
08:54 В Николаевской ОВА опубликовали информацию о вражеских обстрелах.
Российские оккупанты продолжают обстреливать Широковскую и Березнеговатскую община Баштанского района. Обстрелам подверглись как промышленная инфраструктура, так и сельскохозяйственные угодья.
Вечером, 25 июня, в результате попадания боеприпасов, их обломков в селе Шевченково возник пожар хозяйственного здания на территории частного домовладения.
08:21 Взрыв, которые утром слышали жители Николаева, был результатом работы сил ПВО, которые сбили вражеский беспилотник.
По информации военной комендатуры Николаева, утром, 26 июня, воинами воздушного командования «Південь» был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат наводящего оперативно-тактического уровня, которым враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии Николаевской области.
08:11 Сегодня, 26 июня 2022 года, рашисты снова прибегли к ядерному терроризму – в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС, сообщает Энергоатом.
07:50 Утром на территории Николаевской области, как и остальных областей Украины, была объявлена воздушная тревога.
Горожане слышали взрыв, но есть информация, что это сработала система противовоздушной обороны. В николаевских пабликах публикуют фото предположительно результатов работы ПВО.
07:33 В ОК «Південь» в сводке за сутки сообщают, что противник на Южнобугском направлении преимущественно продолжает оборонные действия, новых ударных группировок не создает, пытается истощить наши войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.
«В течение суток увеличена плотность обстрелов почти в 1,5 раза. Кроме того, по нашим позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету "воздух-воздух". По южному Криворожью ударил реактивными системами залпового огня, повредив частные дома, социальную инфраструктуру. Потерь среди местного населения нет», - говорится в сообщении.
В ответ наша авиация отработала 5 ударов по скоплению врага и техники, по командным и опорным пунктам вражеских подразделений. Результаты ударов доразведываются.
А зафиксированные потери противника за сутки составили 24 рашиста, 2 танка и 5 других бронированных машин. Уничтожены 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневая точка.
«Черноморский шторм продолжает испытание рашистского флота и плавсостава на прочность вестибулярного аппарата. 2 ракетных корабля продолжают подстерегать в северо-западной части Черного моря. Сигналы предупреждения о воздушной тревоге остаются обязательными для реагирования, использования побережья и прибрежных вод для отдыха – опасны, проверка полученной информации в условиях гибридной войны – целесообразна и необходима», - добавили в ОК «Південь».