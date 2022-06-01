Война на Николаевщине: Вчера из-за вражеского обстрела загорелась хозпойстройка с газовыми баллонами внутри

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 25 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 июня, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

10:03 25 июня на территории Николаевской области зарегистрировано 3 пожара, в результате вражеских обстрелов - 1, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелось хозяйственное здание на территории частного домовладения в селе Шевченково Шевченковской сельской общины Николаевского района. Пожарные вынесли из горящего здания 6 баллонов с газом и 3 канистры, не допустив их взрыва. Также тушение осуществляли пожарные местной пожарной команды. Совместными усилиями огонь потушили на площади 50 кв. м.

08:54 В Николаевской ОВА опубликовали информацию о вражеских обстрелах.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Широковскую и Березнеговатскую община Баштанского района. Обстрелам подверглись как промышленная инфраструктура, так и сельскохозяйственные угодья.

Вечером, 25 июня, в результате попадания боеприпасов, их обломков в селе Шевченково возник пожар хозяйственного здания на территории частного домовладения.

08:21 Взрыв, которые утром слышали жители Николаева, был результатом работы сил ПВО, которые сбили вражеский беспилотник.

По информации военной комендатуры Николаева, утром, 26 июня, воинами воздушного командования «Південь» был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат наводящего оперативно-тактического уровня, которым враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии Николаевской области.

08:11 Сегодня, 26 июня 2022 года, рашисты снова прибегли к ядерному терроризму – в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС, сообщает Энергоатом.

07:50 Утром на территории Николаевской области, как и остальных областей Украины, была объявлена воздушная тревога.

Горожане слышали взрыв, но есть информация, что это сработала система противовоздушной обороны. В николаевских пабликах публикуют фото предположительно результатов работы ПВО.

07:33 В ОК «Південь» в сводке за сутки сообщают, что противник на Южнобугском направлении преимущественно продолжает оборонные действия, новых ударных группировок не создает, пытается истощить наши войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.

«В течение суток увеличена плотность обстрелов почти в 1,5 раза. Кроме того, по нашим позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету "воздух-воздух". По южному Криворожью ударил реактивными системами залпового огня, повредив частные дома, социальную инфраструктуру. Потерь среди местного населения нет», - говорится в сообщении.

В ответ наша авиация отработала 5 ударов по скоплению врага и техники, по командным и опорным пунктам вражеских подразделений. Результаты ударов доразведываются.

А зафиксированные потери противника за сутки составили 24 рашиста, 2 танка и 5 других бронированных машин. Уничтожены 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневая точка.