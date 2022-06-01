В Мариуполе оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма Петра Могилы, среди них были уникальные

Российские оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма ВЦУ Петра Могилы в Мариуполе.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«В Храме УПЦ Петра Могилы по наводке и содействию попов РПЦ в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе Храма вся обширная библиотека, собранная волонтерами и благотворителями», - сказано в сообщении.

Отмечается, что библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда.

Храм Петра Могилы построен при поддержке горожан и внесен в Книгу рекордов Украины как содержащий самую большую петриковскую роспись.

Ранее сообщалось, что Мариуполь на грани эпидемической и экологической катастроф – есть угроза попадания трупного яда в водопроводную систему.