В Николаеве столкнулись две легковушки и пикап – последний вылетел с проезжей части

В воскресенье, 26 июня, в Николаеве на проспекте Богоявленском в районе пересечения с улицей Южной произошло ДТП с участием пикапа Nissan Navara и легковых автомобилей Geely и Daewoo.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места происшествия.

По словам сотрудников патрульной полиции, которые находятся на месте, автомобиль Nissan двигался по проспекту Богоявленскому со стороны улицы Авангардной в направлении Театральной.

На пересечении с Южной водитель пикапа проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где протаранил автомобиль Geely, в это время выезжающий на проспект с улицы Южной.





После столкновения с Geely Nissan зацепил Daewoo, который стоял на проспекте на полосе встречного движения. Далее пикап резко изменил траекторию движения, пересеке проспект и вылетел за пределы проезжей части.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Geely - отец и дочь. Их госпитализировали каретой скорой медпомощи. Степень тяжести их травм неизвестна.