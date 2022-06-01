россия проводит скрытую мобилизационную компанию, - Глава ГУР Буданов

Глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что россия использует резервные силы в ходе тайной мобилизации для пополнения своих рядов на востоке Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По его мнению, Украина может добиться победы над россией только с помощью военной силы.

«Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию», - сказал он.

«Мы не должны ждать чуда, что они устанут и перестанут хотеть воевать и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления», - сказал он.

Он сказал, что в операциях россии на Украине было задействовано 330 000 военнослужащих, треть всех ее вооруженных сил, и добавил, что эта цифра также включает небоевой персонал, такой как персонал тылового обеспечения.

«Основную часть этого числа составляет боевая часть, а это более 50% того, что есть у россии на данный момент», — сказал он.

Он сказал, что спокойно относится к возможности того, что россия в конечном итоге открыто объявит о мобилизации, поскольку это будет означать, что президенту Владимиру путину придется столкнуться с неудобными вопросами дома.

«Они действительно этого боятся - это основная причина, почему мобилизация происходит скрытно, в том числе с использованием (резервистов)», - сказал он.

«Воинские части, принимавшие участие 24 февраля, и те же воинские части сейчас в большинстве случаев имеют вторую, а в некоторых случаях даже третью группу личного состава. Это не хорошо обученные люди, которых готовили много лет», — сказал он.

Напомним, что Буданов анонсировал в августе переломный момент в войне, а активные боевые действия закончатся до конца года.