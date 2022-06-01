Российских чиновников по методичкам ФСБ учат правильно хвалить путина и комментировать войну в Украине, - СБУ

СБУ во время рассылки по секретным каналам связи в федеральные органы исполнительной власти России перехватила новые методички ФСБ. Документ российских спецслужб имеет примечание «к неукоснительному использованию».

Об этом сообщает СБУ.

Именно по этим тезисам должны готовить свои выступления российские чиновники, артисты и спортсмены. В частности, ими пользовались на концерте в Лужниках в марте, и на Экономическом форуме в Петербурге в июне.

Один из главных приказов ФСБ – хвалить путина. Ведь это он якобы «не допустил войны на территории россии, которой так хотел Запад» и «лично защитил россию от уничтожения, а россиян – он стояния на коленях».

А для большей убедительности аналитики ФСБ приводят целый блок «честнейшей статистики» о заоблачной поддержке российского диктатора и перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций.

Как отмечает СБУ, важным пунктом пропаганды ФСБ является работа с молодой аудиторией. Еще в предыдущих методичках россиян указывали на высокий уровень «пацифизма» среди молодежи. Потому пропагандисты нашли «улучшение» и для них.

В частности, блокировку Instagram спецслужбы рф называют полной победой российской власти и очевидным провалом Запада. Ведь большинство россиян предпочитают «одноклассникам».