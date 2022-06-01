россия увеличивает военное присутствие в беларуси и стягивает туда самолеты

Военная разведка Украины заявляет, что российская федерация снова увеличивает свое военное присутствие в республике беларусь, в частности – военной авиации.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерство обороны Украины

«Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС рф. Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории белоруссии. Официально для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО», - сказано в сообщении.

Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи.

Также с 22 июня на территории Гомельской области беларуси продолжаются мобилизационные учения.

В то же время не проводятся анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами.

«Самих резервистов сейчас используют для проведения хозяйственных работ», –сообщает ГУР.

Сообщалось, что армия беларуси не способна на самостоятельное наступление без участия рф.