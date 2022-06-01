Оккупанты планируют в первой декаде июля возобновить работу порта в Мариуполе, оборудовав там хранилище топлива

Российские оккупанты хотят оборудовать в порту временно оккупированного Мариуполя хранилище топлива для военных нужд.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, россияне хотят возобновить полноценную работу Мариупольского порта в первой декаде июля. Они планируют вывозить из города зерно, уголь и металлолом, хотят завозить военную технику, топливо и боекомплект в первую очередь.

Также рашисты не хотят восстанавливать поврежденные строения.