Оккупанты планируют в первой декаде июля возобновить работу порта в Мариуполе, оборудовав там хранилище топлива

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26.06.2022 14:50

Российские оккупанты хотят оборудовать в порту временно оккупированного Мариуполя хранилище топлива для военных нужд.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, россияне хотят возобновить полноценную работу Мариупольского порта в первой декаде июля. Они планируют вывозить из города зерно, уголь и металлолом, хотят завозить военную технику, топливо и боекомплект в первую очередь.

Также рашисты не хотят восстанавливать поврежденные строения.

«Дома возле рынка Азовский для рабочих военно-транспортной базы, общежитие в районе АС-2 для бездомных. В общей сложности на 5 тысяч мест. По всем остальным ответ – к зиме «дорога в россию открыта», – отмечает Андрющенко.

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